Министры обороны Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности

В Брюсселе состоялась встреча министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.
На встрече, состоявшейся в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО, стороны обсудили сотрудничество двух стран в области обороны и планы на будущее.
Дж.Бурчуладзе рассказал турецкому коллеге о реформах, проводимых в силах обороны Грузии, и поддержке, оказываемой Турцией в области военного образования.
На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Черноморском регионе, мира и стабильности в регионе.