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Министры обороны Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности

Министры обороны Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности В Брюсселе состоялась встреча министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 17:46
Министры обороны Грузии и Турции обсудили вопросы безопасности

В Брюсселе состоялась встреча министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

На встрече, состоявшейся в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО, стороны обсудили сотрудничество двух стран в области обороны и планы на будущее.

Дж.Бурчуладзе рассказал турецкому коллеге о реформах, проводимых в силах обороны Грузии, и поддержке, оказываемой Турцией в области военного образования.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности в Черноморском регионе, мира и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Georgian and Turkish defence ministers mull security issues 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyənin müdafiə nazirləri təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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