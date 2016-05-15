​Министры обороны Грузии, Азербайджана и Турции проведут в Батуми трехсторонний министериал

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели приняла участие в состоявшемся в Азербайджане грузино-турецко-азербайджанском министериале обороны.

Как передает Report, по информации пресс-службы Министерства обороны Грузии, на встрече, прошедшей в рамках министериала, главы оборонных ведомств трех стран подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества и сохранения стабильности в регионе, заострили внимание на сотрудничестве в сферах военного образования и кибербезопасности.

По завершению встречи министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции глава Минобороны Грузии Тинатин Хидашели говорила о практической и политической значимости мероприятия. Как отметила Хидашели, в рамках министериала речь в основном шла о меморандуме о взаимопонимании, который должен быть оформлен между странами.

«Мы прошли детали, которые разрабатывались на уровне министерств. Мы сверили документ, и после завершения министериала решили собраться этим летом в Батуми. Надеюсь, что прибудут оба министра и этот трехсторонний министериал и его деятельность примут формализованный и институциональный вид», - заявил Тинатин Хидашели.

На встрече грузинская сторона предложила участникам сотрудничество в тех программах и проектах, которые осуществляются в Грузии при помощи НАТО.

«Речь шла об учениях в трехстороннем формате. Грузия выразила желание в 2017 году принять несколько таких учений. Особенно в тех условиях, которые у нас появились при сотрудничестве с НАТО. Думаю, мы окажем турецкой стороне достойное партнерство и в этом случае – в организации высокого уровня учений. Так что, будем готовиться к весне 2017 года», - отметила Тинатин Хидашели.

По завершению министериала прошла пресс-конференция.