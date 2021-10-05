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Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол 5 октября в Кахетинском регионе Грузии состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Туреции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчу
Внешняя политика
5 октября 2021 г. 17:05
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол
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5 октября в Кахетинском регионе Грузии состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Туреции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Главы оборонных ведомств обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечение безопасности региональных проектов.

Было подчеркнуто, что данная платформа стратегического партнерства, основанная на взаимном доверии, играет важную роль с точки зрения обеспечения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития, а также благосостояния наших народов.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в контексте трехстороннего военного сотрудничества.
По итогам переговоров был подписан протокол.

14.04

Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии – генерал-полковника Закира Гасанова, Хулуси Акара и Джуаншера Бурчуладзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, по итогам встречи был подписан протокол.

Ожидается, что министры выступят с совместным заявлением для прессы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Turkish, Georgian defense ministers' presser focuses on regional security
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin müzakirə etdikləri məsələlər açıqlanıb

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