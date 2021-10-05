Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии подписали протокол

5 октября в Кахетинском регионе Грузии состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Туреции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
Главы оборонных ведомств обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечение безопасности региональных проектов.
Было подчеркнуто, что данная платформа стратегического партнерства, основанная на взаимном доверии, играет важную роль с точки зрения обеспечения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития, а также благосостояния наших народов.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес в контексте трехстороннего военного сотрудничества.
По итогам переговоров был подписан протокол.
Состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии – генерал-полковника Закира Гасанова, Хулуси Акара и Джуаншера Бурчуладзе.
Как сообщает грузинское бюро Report, по итогам встречи был подписан протокол.
Ожидается, что министры выступят с совместным заявлением для прессы.