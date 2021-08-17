Министры обороны Азербайджана и Турции встретились

В рамках международной оборонной выставки IDEF - 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В рамках международной оборонной выставки IDEF - 2021 в Стамбуле состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности.

Министр Акар на встрече, где обсуждались провокации Армении на границе с Азербайджаном, подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать своих азербайджанских братьев в их правом деле.