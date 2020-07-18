Министры обороны Азербайджана и России провели переговоры

З.Гасанов и С.Шойгу обсудили вопрос сотрудничества военных ведомств двух стран

В субботу, 18 июля, состоялся телефеонный разговор между министрами обороы России и Азербайджана Сергеем Шойгу и Закиром Гасановым.

Как передает российское бюро Report, об этом российским СМИ заявил военно-дипломатический источник.

"В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу. В ходе беседы обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран", - сказал источник.

Министр обороны России также рассказал Закиру Гасанову о начавшейся в пятницу внезапной проверке боевой готовности российских войск.