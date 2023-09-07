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Министры из стран Организации тюркских государств посетили Центр Гейдара Алиева

Министры из стран Организации тюркских государств посетили Центр Гейдара Алиева Участники второго заседания министров по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стран Организации тюркских государств (ОТГ), организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям, 7 сентября побывали в Центре Гейдара Алиева.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 16:54
Министры из стран Организации тюркских государств посетили Центр Гейдара Алиева

Участники второго заседания министров по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стран Организации тюркских государств (ОТГ), организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, 7 сентября побывали в Центре Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В Центре гости ознакомились с экспозициями, отражающими различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера. Посредством фото-и видеоматериалов им были представлены интересные факты о жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürk Dövlətləri Təşkilatı nazirləri Heydər Əliyev Mərkəzində olublar

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