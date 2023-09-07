Министры из стран Организации тюркских государств посетили Центр Гейдара Алиева

Участники второго заседания министров по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стран Организации тюркских государств (ОТГ), организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям, 7 сентября побывали в Центре Гейдара Алиева.

Участники второго заседания министров по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий стран Организации тюркских государств (ОТГ), организованного Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, 7 сентября побывали в Центре Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В Центре гости ознакомились с экспозициями, отражающими различные периоды жизни и деятельности общенационального лидера. Посредством фото-и видеоматериалов им были представлены интересные факты о жизненном пути великого лидера Гейдара Алиева.