Министры исламских стран побывали в Центре DOST в Баку

Министры исламских стран, принимавшие участие в V конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили Центр DOST №5.

Министры исламских стран, принимавшие участие в V конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили Центр DOST №5.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем еще семь центров DOST, в настоящее время продолжаются работы по расширению сети этих центров.

Было сообщено, что концепция DOST, являющаяся инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, позволяет в оперативном и прозрачном порядке предоставлять 159 социальных услуг по принципу "единого окна".

До сведения министров были доведены инновационные преимущества и достижения концепции DOST, а также включение этой концепции в число передовых практик мира и ее успехи в мировых масштабах.