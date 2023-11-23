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Министры исламских стран побывали в Центре DOST в Баку

Министры исламских стран побывали в Центре DOST в Баку Министры исламских стран, принимавшие участие в V конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили Центр DOST №5.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 22:01
Министры исламских стран побывали в Центре DOST в Баку

Министры исламских стран, принимавшие участие в V конференции министров труда стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку, посетили Центр DOST №5.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что указом президента Ильхама Алиева в мае 2019 года было открыто Агентство DOST, а затем еще семь центров DOST, в настоящее время продолжаются работы по расширению сети этих центров.

Было сообщено, что концепция DOST, являющаяся инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, позволяет в оперативном и прозрачном порядке предоставлять 159 социальных услуг по принципу "единого окна".

До сведения министров были доведены инновационные преимущества и достижения концепции DOST, а также включение этой концепции в число передовых практик мира и ее успехи в мировых масштабах.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİslam ölkələrinin nazirləri DOST Mərkəzində olublar

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