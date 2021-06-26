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Министры иностранных дел трех стран ЕС встретились с главой МИД Грузии

Министры иностранных дел трех стран ЕС встретились с главой МИД Грузии Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску встретились сегодня с министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Грузии Давидом Залкалиани в рамках турне по Южному Кавказу.
Внешняя политика
26 июня 2021 г. 14:02
Министры иностранных дел трех стран ЕС встретились с главой МИД Грузии

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску встретились сегодня с заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани в рамках турне по Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом Б.Ауреску написал в Twitter.

В ходе встречи румынский министр сказал, что достигнут прогресс в реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузией.

Министры иностранных дел трех стран ЕС - Австрии, Литвы и Румынии - Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску посетили Южный Кавказ по поручению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепа Боррелла.

В ходе визита министры посетили Азербайджан, а затем Армению. По итогам визита в грузинской столице состоится пресс-конференция.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı ölkələrinin XİN başçıları gürcüstanlı həmkarları ilə görüşüblər

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