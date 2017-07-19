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    Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана приняли участие на церемонии сорока дней со дня смерти Натига Алиева

    Мероприятие прошло в здании для проведения церемоний мечети Гейдара

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана - Эльмар Мамедъяров, Мевлют Чавушоглу и Решид Мередов приняли участие на церемонии сорока дней со дня смерти министра энергетики Азербайджана Натига Алиева.

    Как сообщает Report, мероприятие прошло в здании для проведения церемоний мечети Гейдара.

    Напомним, Н.Алиев 4 июня был размещен в Центральной больнице нефтяников с диагнозом остановка сердца. Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. В результате консилиума и совместного обследования с азербайджанскими врачами было решено продолжить лечение Н.Алиева в одной из клиник Турции. В ночь с 4 на 5 июня министр под надзором турецких врачей был доставлен в Турцию на частном самолете.

    Н.Алиев скончался в стамбульской больнице Florence Nightingale и был похоронен 10 июня на Второй Аллее почетного захоронения в Баку.

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