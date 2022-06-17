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Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор 17 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 20:46
Министры иностранных дел Азербайджана и России провели телефонный разговор

17 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте реализации положений декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, подписанной 22 февраля текущего года.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных тем, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Была подчеркнута важность посреднической роли России в рамках трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Было решено продолжить обсуждение этих вопросов в ходе ожидаемого рабочего визита Сергея Лаврова в Баку 23-24 июня текущего года.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Russian FMs hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri telefonla danışıb

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