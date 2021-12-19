О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили сотрудничество

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили сотрудничество В рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдуллахяна.
Внешняя политика
19 декабря 2021 г. 17:24
Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили сотрудничество

В рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдуллахяна.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA.

Было отмечено, что главы МИД Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение развивающимися отношениями между двумя странами и обменялись мнениями о последних событиях в сфере сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений.

Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего иранского коллегу в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İranın XİN başçıları əməkdaşlığı müzakirə ediblər

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi