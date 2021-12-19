Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили сотрудничество

В рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдуллахяна.

В рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдуллахяна.

Как передает Report, об этом сообщает IRNA .

Было отмечено, что главы МИД Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение развивающимися отношениями между двумя странами и обменялись мнениями о последних событиях в сфере сотрудничества.

Стороны выразили удовлетворение развитием отношений.

Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего иранского коллегу в Баку.