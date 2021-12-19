Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана обсудили сотрудничество

В рамках встречи глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Ирана Хусейна Амирабдуллахяна.
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Было отмечено, что главы МИД Ирана и Азербайджана выразили удовлетворение развивающимися отношениями между двумя странами и обменялись мнениями о последних событиях в сфере сотрудничества.
Стороны выразили удовлетворение развитием отношений.
Министр иностранных дел Азербайджана пригласил своего иранского коллегу в Баку.