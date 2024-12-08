Министры Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили перспективы роста торговли и инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом.

Как передает Report, об этом глава азербайджанского Минэнерго написал в соцсети Х.

"В рамках визита в Саудовскую Аравию провел встречу с министром инвестиций этой страны Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом. Выразили удовлетворение интенсивным развитием двусторонних отношений, и изучили возможности диверсификации наших экономик в соответствии с целями устойчивого развития наших стран", - отметил М.Джаббаров.

Стороны также обсудили перспективы роста торговли и инвестиций.