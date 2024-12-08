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Министры Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили перспективы роста торговли и инвестиций

Министры Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили перспективы роста торговли и инвестиций Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом.
Внешняя политика
8 декабря 2024 г. 14:58
Министры Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили перспективы роста торговли и инвестиций

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом.

Как передает Report, об этом глава азербайджанского Минэнерго написал в соцсети Х.

"В рамках визита в Саудовскую Аравию провел встречу с министром инвестиций этой страны Халидом ибн Абдель Азиз аль-Фалихом. Выразили удовлетворение интенсивным развитием двусторонних отношений, и изучили возможности диверсификации наших экономик в соответствии с целями устойчивого развития наших стран", - отметил М.Джаббаров.

Стороны также обсудили перспективы роста торговли и инвестиций.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani, Saudi ministers explore ways to accelerate trade and investment growth
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Səudiyyə nazirləri ticarət və investisiya artımını sürətləndirməyin yollarını müzakirə ediblər

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