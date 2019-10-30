Министры обороны стран СНГ посетили Аллею шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники заседания Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств, которое состоится 30-го октября в Баку, посетили Аллею шехидов.

Как сообщает Report, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и другие участники заседания, прибыв в Аллею шехидов, почтили память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, , возложили венок к монументу "Вечный огонь".

Отметим, на заседании будут обсуждены текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

В нем принимают участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.