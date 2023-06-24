О нас

Министр: Жителям Карабаха армянской национальности может быть оказана помощь с использованием дороги Агдам-Ханкенди

Министр: Жителям Карабаха армянской национальности может быть оказана помощь с использованием дороги Агдам-Ханкенди 24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич обсудил возможности оказания помощи жителям Карабаха армянской национальности с использован
Внешняя политика
24 июня 2023 г. 16:59
Министр: Жителям Карабаха армянской национальности может быть оказана помощь с использованием дороги Агдам-Ханкенди

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич обсудил возможности оказания помощи жителям Карабаха армянской национальности с использованием дороги Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Report, было отмечено, что азербайджанская сторона готова создать возможность для проезда жителей армянской национальности через пограничный пункт в медицинских целях и поставку необходимых медикаментов посредством МККК.

Что касается других вопросов снабжения жителей армянской национальности в связи со сложившейся ситуацией было отмечено, что азербайджанская сторона имеет возможность оказать помощь посредством МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Karabakh residents of Armenian nationality can be assisted using Aghdam-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə etməklə Qarabağın erməni sakinlərinə yardım göstərilə bilər"

Другие новости из категории

Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге
24 июня 2023 г. 17:10
Хикмет Гаджиев: Безосновательно представлять следственную меру на Лачынском ППП как закрытие
Хикмет Гаджиев: Безосновательно представлять следственную меру на Лачынском ППП как закрытие
24 июня 2023 г. 13:16
Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном
Посол Пакистана надеется на скорое заключение мирного договора между Баку и Ереваном
24 июня 2023 г. 11:34
В Москве отметили 105-ю годовщину создания Вооруженных сил Азербайджана 
ФотоВ Москве отметили 105-ю годовщину создания Вооруженных сил Азербайджана 
24 июня 2023 г. 04:18
Главы МИД ЕС обсудят диалог между Азербайджаном и Арменией
Главы МИД ЕС обсудят диалог между Азербайджаном и Арменией
23 июня 2023 г. 21:49
Самир Шарифов: Двусторонние отношения между США и Азербайджаном с каждым днем укрепляются
Самир Шарифов: Двусторонние отношения между США и Азербайджаном с каждым днем укрепляются
23 июня 2023 г. 20:41
Уго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства
ФотоУго Гевара: За последние 30 лет отношения между Азербайджаном и США вышли на уровень партнерства
23 июня 2023 г. 20:21
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи
23 июня 2023 г. 18:09
Джейхун Байрамов: Требования Армении по Карабаху - вмешательство во внутренние дела Азербайджана
Джейхун Байрамов: Требования Армении по Карабаху - вмешательство во внутренние дела Азербайджана
23 июня 2023 г. 13:35
Посол Азербайджана встретился с министром обороны Пакистана
Посол Азербайджана встретился с министром обороны Пакистана
23 июня 2023 г. 12:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi