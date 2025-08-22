О нас

Министр: Ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора

Министр: Ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора 13:13
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 13:42
Министр: Ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора

Железнодорожная дорога Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая 22 августа на церемонии закладки фундамента этой железной дороги.

По его словам, Зангезурский коридор имеет геополитическое и геостратегическое значение:

"Эта дорога также внесет большой вклад в региональную и глобальную торговлю. Карс станет воротами этой линии, Ыгдыр превратится в глобальное торговое пространство, а Аралык и Дилуджу станут ключом к Зангезурскому коридору".

Министр добавил, что эта дорога усилит экономическое сотрудничество на Южном Кавказе, ускорит открытие границ в регионе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: Qars-İğdır-Aralık-Dilucu dəmiryolu xətti Zəngəzur dəhlizinin açarı olacaq

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi