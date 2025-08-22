Министр: Ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора

13:13

Железнодорожная дорога Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу станет ключом Зангезурского коридора.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая 22 августа на церемонии закладки фундамента этой железной дороги.

По его словам, Зангезурский коридор имеет геополитическое и геостратегическое значение:

"Эта дорога также внесет большой вклад в региональную и глобальную торговлю. Карс станет воротами этой линии, Ыгдыр превратится в глобальное торговое пространство, а Аралык и Дилуджу станут ключом к Зангезурскому коридору".

Министр добавил, что эта дорога усилит экономическое сотрудничество на Южном Кавказе, ускорит открытие границ в регионе.