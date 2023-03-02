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Министр здравоохранения Туниса поблагодарил президента Азербайджана

Министр здравоохранения Туниса поблагодарил президента Азербайджана Мы благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание возможности для обсуждения вызовов пандемии COVID-19.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 16:19
Министр здравоохранения Туниса поблагодарил президента Азербайджана

Мы благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание возможности для обсуждения вызовов пандемии COVID-19.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Туниса Али Мурабит заявил в ходе выступления на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения - удобная площадка для обсуждения и поиска решений проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы благодарим президента Ильхама Алиева за то, что он создал для нас такую ​​возможность", - заявил он.

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Версия на английском языке Healthcare minister of Tunisia thanks Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Tunisin səhiyyə naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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