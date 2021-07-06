Министр здравоохранения России о проектах по сотрудничеству с Азербайджаном

За последний год количество направлений очень сильно и активно расширилось

"Между Россией и Азербайджаном есть форматы взаимодействия, в том числе проект "Путешествуй без COVID-19", есть проекты и контракты по признанию сертификатов по вакцинации, безопасного пересечения границ, в том числе и по развитию производства, медицинским контактам, по взаимодействию специалистов".

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко журналистам в Баку.

Министр добавил, что за последний год это количество направлений очень сильно и активно расширилось.

"Мы хотели бы конечно не забывать о наших классических взаимоотношениях по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, ряду научных направлений, подготовке специалистов. Все это нужно успевать и делать", - отметил Мурашко.

Чичек Мамедова