Глава минздрава Азербайджана выступил на III заседании министров здравоохранения стран-членов ОТГ

16 августа в городе Самарканде Республики Узбекистан начали свою работу III заседание министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Всемирный тюркский медицинский конгресс.

16 августа в городе Самарканде Республики Узбекистан начали свою работу III заседание министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Всемирный тюркский медицинский конгресс.

Как передает Report, на международном мероприятии, которое проходит при поддержке Организации тюркских государств и Министерства здравоохранения Узбекистана, принимают участие министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей ОТГ, руководители медицинских вузов, а также приглашенные ученые из разных стран. Азербайджан на конгрессе представлен делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым.

Открывший заседание глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов поприветствовал участников мероприятия и пожелал успехов в работе.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев отметил, что обсуждаемые вопросы и принятые решения придадут важный импульс работе Организации в будущем.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что международный конгресс, организован на высоком уровне. Данное мероприятие, поспособствует дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами в новой плоскости: "Как отметил в своем выступлении на IX саммите Организации тюркских государств президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, укрепление связей со странами-членами ОТГ во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики нашего государства. Сотрудничество во всех сферах общественно-политической, экономической, культурной и социальной жизни наших стран при непосредственной поддержке глав государств развиваются по восходящей. Это наглядно проявляется как в рамках Организации, так и в двусторонних отношениях".

Министр здравоохранения Азербайджана также отметил, что взаимодействия между нашими странами, построенные на прочном фундаменте, создают основу для успешного развития отношений в сфере здравоохранения: "Сегодняшняя платформа является важным составляющим фактором для углубления многосторонних отношений не только с медицинскими специалистами стран, представленных в организации, но и открывает дальнейшие перспективы для сотрудничества между специалистами тюркоязычных народов.

Тем самым, создается прочная основа для взаимного обмена опытом и тесного сотрудничества. Основными направлениями нашей совместной деятельности являются создание Единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования. Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения делает возможным трансграничный обмен медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой Единых электронных стандартов здравоохранения в рамках Организации", - отметил в заключение Теймур Мусаев.

В своих выступлениях министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, первый заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Тилек Мамадалиев, министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода, министр здравоохранения Республики Татарстан Российской Федерации Марсель Миннуллин отметили, что международное мероприятие создаст новые перспективы для сотрудничества в сфере здравоохранения между партнерами из различных стран мира и внесет важный вклад в продвижение совместной деятельности в этом направлении. Была подчеркнута важность создания совместного информационного пространства в системах здравоохранения государств-членов Организации с применением новаторских идей и прогрессивных технологий, привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль и производство медицинского оборудования, развития государственно-частного партнерства в сфере оздоровительного туризма и медицинских услуг.

На встрече был принят итоговый документ Всемирного тюркского медицинского конгресса – Совместная декларация.

Затем состоялось знакомство с выставкой проводимого параллельно со Всемирным тюркским медицинским конгрессом совместного Узбекско-турецкого бизнес-форума в сфере здравоохранения, а также обмен мнениями с участниками форума.

В рамках мероприятия планируется встреча министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева с генеральным секретарем Организации тюркских государств, а также проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов.

Всемирный тюркский медицинский конгресс завершит свою работу 17 августа.