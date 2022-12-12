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Министр: Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

Министр: Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 17:25
Министр: Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе
Джейхун Байрамов

Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече глав МИД стран Восточного партнерства.

"В контексте транспортных коммуникаций в регионе хотел бы отметить экономические и инвестиционные возможности Транскаспийского коридора Восток — Запад, увеличение транзитных потоков через территорию нашей страны на 70%. Транспортный хаб, формирующийся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе и Зангезурский коридор, сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, придаст импульс развитию торговли в регионе", - заявил он.

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Версия на английском языке Minister: Zangazur corridor to play important role in ensuring peace and stability in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Zəngəzur dəhlizi regional sülhün və dayanıqlığın təminində müsbət rol oynayacaq"

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