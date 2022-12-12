Министр: Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе

Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Зангезурский коридор сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече глав МИД стран Восточного партнерства.

"В контексте транспортных коммуникаций в регионе хотел бы отметить экономические и инвестиционные возможности Транскаспийского коридора Восток — Запад, увеличение транзитных потоков через территорию нашей страны на 70%. Транспортный хаб, формирующийся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе и Зангезурский коридор, сыграет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе, придаст импульс развитию торговли в регионе", - заявил он.