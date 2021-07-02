Министр: Загрязнение Охчучая создает серьезные экологические проблемы и для Ирана

В результате мониторинга, проведенного с привлечением международных экспертов, подтвержден факт полной вырубки лесов на площади более 54 тысяч 300 гектаров. Было выявлено незаконное использование 31 месторождения. В настоящее время мониторинг продолжается

В результате мониторинга, проведенного с привлечением международных экспертов, подтвержден факт полной вырубки лесов на площади более 54 тысяч 300 гектаров. Было выявлено незаконное использование 31 месторождения. В настоящее время мониторинг продолжается.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 2 июля на совместной пресс-конференции в Баку со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.

По его словам, в результате мониторинга, проведенного на освобожденной территории Азербайджана, по которой протекает река Охчучай, было выявлено превышение содержания тяжелых металлов и других химических веществ в 10 раз: "Причина загрязнения в работе Каджаранского медно-молибденового завода и Кафанского медно-рудоочистительного комбината, расположенных на территории Армении. Ни одна из применяемых там технологий не соответствует нормам, и в результате сброса отходов производства непосредственно в реку мы сегодня являемся свидетелями этой экологической катастрофы".

Глава МИД напомнил, что река Охчучай впадает в реку Араз: "Это создает серьезные экологические проблемы не только для Азербайджана, но и для Ирана".