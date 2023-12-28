Министр: За время председательства Азербайджана в ДН предприняты важные инициативы

Завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН).

Завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН).

Об этом, отвечая на вопрос Report, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, за время председательства Азербайджана в этой организации были предприняты важные инициативы.

"Председательство Азербайджана было продлено еще на год с согласия 120 стран и составило 4 года. В следующем году Азербайджан также будет играть важную роль в деятельности ДН в составе “тройки”. Для нас было бесценным опытом серьезно продвинуть деятельность этой организации", - сказал глава МИД.