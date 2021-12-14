Министр юстиции пригласил грузинского коллегу в Азербайджан

В рамках конференции, организованной Советом Европы в Венеции, Италия, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ознакомил азербайджанского коллегу Фикрета Мамедова с 10-летней стратегией развития руководимой им структуры.

В рамках конференции, организованной Советом Европы в Венеции, Италия, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ознакомил азербайджанского коллегу Фикрета Мамедова с 10-летней стратегией развития руководимой им структуры.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает министерство юстиции Грузии.

Р.Брегадзе сообщил о запланированных в Грузии инновационных реформах, нацеленных на повышение доступности услуг. Особое внимание уделено доступности государственных услуг, проекту инновационных домов юстиции, а также реформам в пробационной и пенитенциарной системе.

На встрече было достигнуто соглашение о подписании меморандума о сотрудничестве между министерствами юстиции Азербайджана и Грузии.

Ф.Мамедов пригласил грузинского коллегу посетить с визитом Азербайджан.