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Министр юстиции Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

Министр юстиции Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в правовой сфере Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 16:39
Министр юстиции Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждалось сотрудничество в правовой сфере между соответствующими ведомствами двух стран и перспективы их развития.

Во время встречи, состоявшейся в Министерстве юстиции, была подчеркнута важность сотрудничества в правовой сфере, рассмотрены возможности реализации совместных проектов и расширения обмена опытом в будущем.

На встрече также присутствовали заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили и первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Сеймур Ильяслы.

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