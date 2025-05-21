Министр юстиции Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждалось сотрудничество в правовой сфере между соответствующими ведомствами двух стран и перспективы их развития.

Во время встречи, состоявшейся в Министерстве юстиции, была подчеркнута важность сотрудничества в правовой сфере, рассмотрены возможности реализации совместных проектов и расширения обмена опытом в будущем.

На встрече также присутствовали заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили и первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Сеймур Ильяслы.