Министр юстиции Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в правовой сфере

Министр юстиции Грузии Паата Салия встретился с послом Азербайджана в этой стране Фаигом Гулиевым.
Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече обсуждалось сотрудничество в правовой сфере между соответствующими ведомствами двух стран и перспективы их развития.
Во время встречи, состоявшейся в Министерстве юстиции, была подчеркнута важность сотрудничества в правовой сфере, рассмотрены возможности реализации совместных проектов и расширения обмена опытом в будущем.
На встрече также присутствовали заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили и первый секретарь посольства Азербайджана в Грузии Сеймур Ильяслы.