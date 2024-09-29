Министр юстиции Эфиопии: Благоприятная искренняя атмосфера способствует всестороннему развитию отношений с Азербайджаном

В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.

В рамках 29-й Ежегодной конференции и Генеральной ассамблеи Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку с 29 сентября по 2 октября, продолжаются встречи с делегациями международных организаций и зарубежных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев провел встречу с делегацией Федеративной Демократической Республики Эфиопия во главе с государственным министром юстиции Тесфайе Вакджирой.

К.Алиев поздравил Т.Вакджиру с назначением на должность в декабре прошлого года и отметил, что сотрудничество с Эфиопией в рамках Движения неприсоединения достигло высокого уровня, а двусторонние отношения продолжают укрепляться.

Рассказывая о масштабных реформах в органах прокуратуры страны, К.Алиев подчеркнул роль прокуратуры в борьбе с преступностью в современную эпоху и важность международного сотрудничества в данной сфере. Он обратил внимание на важность взаимных визитов и обмена опытом между странами.

Генпрокурор подчеркнул историческое значение проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), отметив, что такие международные мероприятия вносят большой вклад в укрепление единства между странами мира.

Он пригласил своего эфиопского коллегу на пленарное заседание высокого уровня, которое пройдет в Баку 15 ноября в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры Азербайджана и Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

К.Алиев подчеркнул важность укрепления связей между прокуратурами и органами юстиции двух стран, а также отметил положительное влияние работы, проводимой нашими странами в рамках концепции ASAN xidmət, на развитие существующих взаимоотношений.

Глава делегации Тесфайе Вакджира выразил благодарность за теплый прием и отметил наличие благоприятной искренней атмосферы для всестороннего развития отношений между двумя странами.

Рабочий визит делегации в нашу страну продолжается.