Министр юстиции Азербайджана подписал протокол к Конвенции о выдаче

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов подписал в Страсбурге Четвертый дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (экстрадиции).
Как передает Report со ссылкой на сайт Совета Европы (СЕ), подписание cостоялось в присутствии генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич.
Отметим, что Европейская конвенция о выдаче ратифицирована 50 странами.
В Азербайджане Конвенция вступила в силу в 2002 году. Данный документ обязывает стороны выдавать друг другу лиц, разыскиваемых в рамках уголовного судопроизводства или для исполнения приговора.
Отмечается, что Конвенция неприменима к политическим или воинским преступлениям. Кроме того, любое государство-участник Конвенции может отказать в выдаче своих граждан иностранному государству.
Подписанный Азербайджаном протокол содержит поправки и дополнения к ряду положений Конвенции в целях ее адаптации к потребностям современного мира. Положения данного протокола касаются таких вопросов, как срок давности, просьба о выдаче и сопроводительные документы, правило конкретности, транзит, выдача третьему государству, а также каналы и средства связи.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости