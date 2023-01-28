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Министр юстиции Азербайджана направил обращение иранскому коллеге

Министр юстиции Азербайджана направил обращение иранскому коллеге Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов направил обращение министру юстиции Ирана Амину Хусейну Рахими.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:58
Министр юстиции Азербайджана направил обращение иранскому коллеге

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов направил обращение министру юстиции Ирана Амину Хусейну Рахими.

Как сообщает Report, министр решительно осудил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, отметив, что подобное неприемлемо с точки зрения норм гуманности и международного права.

Министр выразил уверенность в том, что иранская сторона обеспечит достойное наказание виновных в совершении кровавого террористического акта и полностью выполнит свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ədliyyə naziri iranlı həmkarına müraciət ünvanlayıb 

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