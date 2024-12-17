Министр юстиции: Отношения между странами ОТГ развиваются во всех сферах

Отношения между странами Организации тюркских государств в последние несколько лет углубляются и развиваются практически во всех сферах и юстиция не стала исключением.

Отношения между странами Организации тюркских государств в последние несколько лет углубляются и развиваются практически во всех сферах, и юстиция не стала исключением.

Как передает Report, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов на международной конференции "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели" в Баку.

Подтверждением этого является то, что только за 2024 год в рамках ОТГ было организовано около 30 различных семинаров, конференций и мероприятий в сфере юстиции, сказал Ахмедов.

Он отметил, что сотрудничество в рамках Тюркской сети судебно-правовой подготовки охватывает органы судебной системы, а также нотариата, прокуратуры, юриспруденции и в целом академии юстиции стран-участниц организации.

"В сентябре этого года в Астане был учрежден Совет министров юстиции стран ОТГ и состоялось его первое заседание. Следующее заседание Совета состоится в Азербайджане в 2025 году. Считаю, что заложен прочный фундамент наших взаимоотношений и проводимые мероприятия способствуют их развитию",- сказал он.

Ахмедов отметил, что формат нынешней конференции выбран очень удачно, поскольку посвящен обсуждению транснациональных правовых отношений, а они требуют, как известно, тесного сотрудничества.

"Здесь собрались представители братских государств, и очень важно развивать и сохранять эти взаимоотношения для успешной борьбы с преступностью. В то же время участие на конференции представителей академий юстиции принесет большую пользу и для науки",- добавил он.