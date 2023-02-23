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Министр: Япония оказала поддержку реализации различных проектов в Азербайджане

Министр: Япония оказала поддержку реализации различных проектов в Азербайджане Япония оказала поддержку реализации различных проектов в Азербайджане.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 19:43
Министр: Япония оказала поддержку реализации различных проектов в Азербайджане

Япония оказала поддержку реализации различных проектов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии в Баку в честь дня рождения императора Японии.

"Азербайджан и Японию связывают тесные отношения и сотрудничество в различных сферах. Надеюсь, что сотрудничество между странами продолжит развиваться",- сказал он.

По словам М.Бабаева, Япония поддержала реализацию множества проектов в Азербайджане в различных сферах, в том числе сегодня страны сотрудничают в реализации проектов возобновляемой энергетики на освобожденных территориях

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev: Japan supported implementation of various projects in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: “Yaponiya Azərbaycanda müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək verib”

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