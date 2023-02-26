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Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы

Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы После землетрясения в Турции посольство и генеральные консульства начали устанавливать связи с азербайджанцами, проживающими в братской стране.
Внешняя политика
26 февраля 2023 г. 12:28
Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы

После землетрясения в Турции посольство и генеральные консульства начали устанавливать связи с азербайджанцами, проживающими в братской стране.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, все граждане, обратившиеся в посольство и консульства Азербайджана в Турции, были эвакуированы.

Глава ведомства отметил, что сразу после разрушительного землетрясения в Турции Азербайджан начал действовать в разных направлениях: "Одним из ключевых моментов из них является то, что, по поручению президента, в зону землетрясения направилась большая группа спасателей и врачей. Азербайджанскими спасателями было спасено более 50 человек”.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türkiyədə zəlzələ ilə bağlı konsulluq və səfirliyimizə müraciət edən bütün vətəndaşlarımız təxliyə edilib”

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