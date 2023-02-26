Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы

Глава МИД: Все наши граждане, обратившиеся в консульство и посольство после землетрясения в Турции, эвакуированы

После землетрясения в Турции посольство и генеральные консульства начали устанавливать связи с азербайджанцами, проживающими в братской стране.

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После землетрясения в Турции посольство и генеральные консульства начали устанавливать связи с азербайджанцами, проживающими в братской стране. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов. По его словам, все граждане, обратившиеся в посольство и консульства Азербайджана в Турции, были эвакуированы. Глава ведомства отметил, что сразу после разрушительного землетрясения в Турции Азербайджан начал действовать в разных направлениях: "Одним из ключевых моментов из них является то, что, по поручению президента, в зону землетрясения направилась большая группа спасателей и врачей. Азербайджанскими спасателями было спасено более 50 человек”. Подпишитесь на наш Telegram канал