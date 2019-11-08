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Министр внутренних дел Азербайджана и посол Ирана обсудили вопросы сотрудничества

Министр внутренних дел Азербайджана и посол Ирана обсудили вопросы
© irna.ir

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов и посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде обсудили в ходе встречи методы усиления борьбы с наркотрафиком.

Как сообщает Report со ссылкой на İrna, говоря о проявлениях транснациональной организованной преступности, в частности, наркотрафика, министр отметил, что две страны имеют большой потенциал сотрудничества в этом вопросе, подчеркнув при этом важность обмена опытом и информацией.

Он также напомнил о том, что Азербайджан и Иран связывают  исторические, культурные и духовные связи между народами двух стран и что, отношения между Баку и Тегераном сегодня находятся на высоком уровне. 

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