Министр: Визит Ильхама Алиева в Вашингтон дал толчок повышению отношений с США до уровня стратегического партнерства

Визит президента Ильхама Алиева в Вашингтон дал толчок для повышения отношений Азербайджана и США до уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на специальном заседании правительства, посвященном итогам визита президента Азербайджан в США.

Министр отметил, что соглашения, достигнутые в рамках визита, являются очередным ярким примером победы дипломатии президента Ильхама Алиева.

"Между Азербайджаном и США формируется взаимное сотрудничество. Хотя эти отношения значительно ослабли в период прежней администрации, визит Ильхама Алиева в Вашингтон подтверждает, что отношения Азербайджана и США вступают в новый этап. Стороны договорились о создании стратегической рабочей группы с целью реализации соглашения по созданию хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, подписанного президентами двух стран. Стратегическая рабочая группа охватывает сферы энергетики, торговли и регионального взаимопонимания, безопасности и борьбы с терроризмом, а также другие сферы взаимного интереса", - добавил глава внешнеполитического ведомства.