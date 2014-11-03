Министр Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям прибыл в Азербайджан

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра Венгрии по иностранным и внешнеэкономическим отношениям Петера Сиярто в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе двухдневного визита П.Сиярто будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведет встречу с главой МИД Эльмаром Мамедъяровым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, министром культуры и туризма Абульфазом Гараевым, заместителем премьер-министра Абидом Шарифовым.

Также запланировано выступление с лекцией П.Сиярто в Азербайджанском Университете Языков.