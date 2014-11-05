Министр: Великобританию и Азербайджан связывают крепкие двусторонние отношения

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Баку министром Великобритании по делам Европы Дэвидом Лидингтоном.

Как сообщает Report, по итогам встречи Эльмар Мамедъяров заявил, что была обсуждена ситуация в регионе, в частности нагорно-карабахское урегулирование.

Глава МИД подчеркнул, что азербайджанская позиция в вопросе урегулирования остается однозначной: "Сначала армянские вооруженные силы должны покинуть оккупированные территории Азербайджана. После этого может быть начат процесс движения к миру, достижение которого приведет к развитию в регионе", - заявил Э. Мамедъяров.

Д. Лидингтон в свою очередь заявил, что Азербайджан и Великобританию связывают "очень крепкие двусторонние отношения".

Также министр отметил необходимость поддержания процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, проводимого Минской группой ОБСЕ.

Д. Лидингтон отметил, что посетив сегодня места проживания вынужденных переселенцев он увидел, насколько "многие семьи страдают от этого конфликта". "Были семьи, в которых сразу три человека погибли в результате конфликта", - отметил он.