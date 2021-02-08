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Министр: Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи

Министр: Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи "Я рада своими глазами увидеть богатое культурное наследие Азербайджана"
Внешняя политика
8 февраля 2021 г. 19:55
Министр: Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи

"Великобритания и Азербайджан имеют прочные связи между нашими народами, культурой и образованием".

Как сообщает Report, об этом заявила министр по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон во время своего визита в Азербайджан.

"Я рада своими глазами увидеть богатое культурное наследие Азербайджана здесь, в Школе традиционных искусств принца Уэльского", - добавила министр.

По ее словам, она также посетила женский приют, который выполняет жизненно важную работу по обеспечению безопасности женщин и девочек от домашнего насилия.

"Я также встречусь с вдохновляющими азербайджанскими женщинами-лидерами, которые делают ценную работу по продвижению гендерного равенства.

Я намерена тесно сотрудничать с правительством Азербайджана в этой области", - заявила В.Мортон.

Министр отметила, что женщины играют важную роль в построении прочного и длительного мира.

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Версия на английском языке UK Minister: Delighted to be seeing Azerbaijan’s rich cultural heritage
Версия на азербайджанском языке Vendi Morton: "Britaniya ilə Azərbaycan arasında güclü əlaqələr mövcuddur"

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