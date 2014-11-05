Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон провел лекцию в Университете АДА.

Как сообщает Report, в своей речи британский министр уделил особое внимание вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что сожалеет, что со времени своего последнего визита в Азербайджан, а также спустя 20 лет после установления режима прекращения огня, соглашения по конфликту не было достигнуто.

"Этот конфликт создал 20 лет потерянных возможностей, 20 лет продолжающейся вражды, ненависти и страданий", - заявил он.

Тем не менее, Д.Лидингтон отметил, что Великобритания поддерживает работу Минской группы ОБСЕ: "Мадридские принципы, установленные в 2007 году, предоставляют основу для соглашения, но они требуют компромиссов и трудных решений с обеих сторон".

Затем британский министр ответил на вопросы участников лекции.

Отвечая на вопрос почему карабахскому конфликту уделяется меньше внимания, в то время как мировое сообщество быстро отреагировало на конфликты в Грузии и Украине, Д.Лидингтон сказал, что каждый конфликт отличается и имеет свои особенности.

Говоря же о возможности пересмотра состава Минской группы ОБСЕ, Д.Лидингтон сказал, что в этом случае придется начать все с чистого листа. "Механизм, по которому работает ОБСЕ, предполагает, что вопросы решаются консенсусом. Поэтому для внесения изменения в состав Минской группы потребуется согласие всех членов организации", - заявил Д.Лидингтон.

Он призвал мировое сообщество поддерживать усилия Минской группы ОБСЕ.