Министр: Ведется работа по развитию ВИЭ на освобожденных территориях Азербайджана

На сегодняшний день ведется работа по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, что позволит в дальнейшем говорить о его экспорте в Европу.

На сегодняшний день ведется работа по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, что позволит в дальнейшем говорить об их экспорте в Европу.

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на мероприятии по случаю национального праздника Германии - Дня немецкого единства, ежегодно отмечаемого 3 октября.

Министр выразил удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных сферах, подчеркнув, что президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание отношениям с Германией.

По словам министра, Азербайджан является важным экономическим партнером Германии: "Так, за первые 8 месяцев этого года товарооборот между странами достиг 170 миллионов долларов США. Кроме того, Азербайджан и Германия являются важными партнерами в энергетической сфере. К примеру, ЕС всегда поддерживал реализацию Южного газового коридора (ЮГК)".

В свою очередь, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн сообщил, что в этом году отмечается 32-ая годовщина Дня немецкого единства, и что Германии повезло воссоединиться спустя столько лет.

"Германия и Азербайджан празднуют 30-летие установления дипломатических отношений и отрадно видеть, как за эти три десятилетия развились отношения между нашими странами", - сказал посол, добавив, что в последующие годы страны также смогут развивать сотрудничество во всех сферах.

Ральф Хорлеманн также отметил, что из-за пандемии последние 3 года невозможно было проводить подобные мероприятия, добавив, что он впервые празднует этот день в Азербайджане в качестве нового посла.