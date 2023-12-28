Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты

15:23

В течении года на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, внешняя политика Азербайджана отличалась богатым содержанием: "Политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства. В 2023 году Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. В течение года были достигнуты важные результаты на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией".