О нас

Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты

Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты 15:23
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:43
Министр: В течении года на встречах с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты

В течении года на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией были достигнуты важные результаты.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, внешняя политика Азербайджана отличалась богатым содержанием: "Политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, направлена на обеспечение национальных интересов нашего государства. В 2023 году Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. В течение года были достигнуты важные результаты на встречах высокого уровня с Турцией, Грузией и Россией".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Important results have been achieved in meetings with Türkiye, Georgia, and Russia this year
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu il Türkiyə, Gürcüstan və Rusiya ilə görüşlərdə mühüm nəticələr əldə olunub"

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi