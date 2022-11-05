Министр: В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы

В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы.

В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Отметим, что в ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Министр отметил, что на встрече ожидаются обсуждения мирного мирного договора: "Азербайджанская сторона выдвинула 5 базовых принципов. Другая сторона сказала, что на это нужно время”.