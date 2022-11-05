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Министр: В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы

Министр: В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы.
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 11:44
Министр: В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы

В повестку дня трехсторонней встречи в Вашингтоне включены разные темы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Отметим, что в ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Министр отметил, что на встрече ожидаются обсуждения мирного мирного договора: "Азербайджанская сторона выдвинула 5 базовых принципов. Другая сторона сказала, что на это нужно время”.

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Версия на английском языке Minister Bayramov says different topics on agenda of trilateral meeting in Washington
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Vaşinqtonda keçiriləcək üçtərəfli görüşdə müzakirə olunacaq əsas məsələni açıqlayıb

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