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Министр: В Непале все больше женщин участвуют в органах местного самоуправления

Министр: В Непале все больше женщин участвуют в органах местного самоуправления В Непале все больше женщин проявляют интерес к участию в органах местного самоуправления, сегодня их доля составляет 24%.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 12:10
Министр: В Непале все больше женщин участвуют в органах местного самоуправления

В Непале все больше женщин проявляют интерес к участию в органах местного самоуправления, сегодня их доля составляет 24%.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по делам женщин, детей и пожилых людей Непала Сурендра Радж Ачарья, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

Министр поблагодарил Азербайджан, Уганду и Узбекистан за организацию столь важной конференции в области прав женщин.

"Непал принимал активное участие в процессе миростроительства, политической трансформации. В нашей Конституции признаны фундаментальные права женщин и детей. Доля женщин в местном самоуправлении составляет 24%. По итогам выборов 2022 года этот показатель составлял 21%. Подобная динамика наблюдается во всех органах государственного управления. В 2019 году участие женщин в органах принятия решений выросло до 27%", - сказал он.

Ачарья также добавил, что многие конвенции и соглашения о правах человека были национализированы в Непале.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Nepalda yerli özünüidarəetmə orqanlarında qadınların iştirakı 24 faizdir"

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