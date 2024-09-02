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Байрамов: В Конституции Армении все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану

Байрамов: В Конституции Армении все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану В Конституции Армении и многих нормативно-правовых актах все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, это в свою очередь является самой серьезной угрозой для мира и нормализации отношений.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 13:20
Байрамов: В Конституции Армении все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану

В Конституции Армении и многих нормативно-правовых актах все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, это в свою очередь является самой серьезной угрозой для мира и нормализации отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.

Министр сказал, что проинформировал сербского коллегу о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и о сохраняющейся минной угрозе. Кроме того, Байрамов сообщил сербскому коллеге о шагах Азербайджана по нормализации армяно-азербайджанских отношений и о позитивных шагах в вопросе делимитации границ между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Ermənistan konstitusiyasında bir sıra normativ hüquqi aktlar sülh üçün ən ciddi təhdiddir

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