Министр: Прогресс в переговорах с Ереваном в конце года достигнут благодаря прямым контактам

Азербайджан и Армения достигли некоего прогресса в переговорах в конце 2023 года благодаря тому, что были установлены прямые контакты, без участия третьих стран.

Азербайджан и Армения достигли некоего прогресса в переговорах в конце 2023 года благодаря тому, что были установлены прямые контакты, без участия третьих стран.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, любой прогресс оказывает положительное влияние на общий процесс. Байрамов назвал договоренности, достигнутые в декабре, серьезной мерой доверия.

"Договоренность была достигнута без участия третьей стороны, в результате прямых контактов, что очень важно", - добавил Байрамов.

Министр также назвал прогрессом проведенную в ноябре на границе встречу комиссий по делимитации.

"Все положительные результаты в конце 2023 были достигнуты благодаря тому, что происходило это при прямом контакте двух стран. Будут ли достигнуты результаты в 2024 году, сказать сложно. Но мы настроены оптимистично. Баку готов предпринять необходимые шаги с учетом своих легитимных интересов и основываясь на международном праве", - сказал он.