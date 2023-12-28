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Министр: Прогресс в переговорах с Ереваном в конце года достигнут благодаря прямым контактам

Министр: Прогресс в переговорах с Ереваном в конце года достигнут благодаря прямым контактам Азербайджан и Армения достигли некоего прогресса в переговорах в конце 2023 года благодаря тому, что были установлены прямые контакты, без участия третьих стран.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:13
Министр: Прогресс в переговорах с Ереваном в конце года достигнут благодаря прямым контактам

Азербайджан и Армения достигли некоего прогресса в переговорах в конце 2023 года благодаря тому, что были установлены прямые контакты, без участия третьих стран.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, любой прогресс оказывает положительное влияние на общий процесс. Байрамов назвал договоренности, достигнутые в декабре, серьезной мерой доверия.

"Договоренность была достигнута без участия третьей стороны, в результате прямых контактов, что очень важно", - добавил Байрамов.

Министр также назвал прогрессом проведенную в ноябре на границе встречу комиссий по делимитации.

"Все положительные результаты в конце 2023 были достигнуты благодаря тому, что происходило это при прямом контакте двух стран. Будут ли достигнуты результаты в 2024 году, сказать сложно. Но мы настроены оптимистично. Баку готов предпринять необходимые шаги с учетом своих легитимных интересов и основываясь на международном праве", - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: In late 2023, certain results were achieved thanks to direct contacts with Armenia
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bu ilin sonunda Ermənistanla birbaşa təmaslar sayəsində müəyyən nəticələr əldə olunub"

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