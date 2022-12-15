Министр: Узбекистан активно сотрудничает с Asan Xidmət

Узбекистан активно сотрудничает с Asan Xidmət.

Узбекистан активно сотрудничает с Asan Xidmət.

Как сообщает Report, об этом министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов на панельной дискуссии в рамках проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Мы тесно сотрудничаем, постоянно обмениваемся мнениями. Ежедневно В Узбекистане центры по оказанию госуслуг принимают тысячи людей. И в этом году мы увеличили число оказываемых госуслуг. Планируется довести их число до 400", заявил Ташкулов.