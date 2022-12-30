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Глава МИД Азербайджана: Утверждения о "блокаде" армянских жителей совершенно необоснованны

Глава МИД Азербайджана: Утверждения о "блокаде" армянских жителей совершенно необоснованны Утверждения о том, что в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги армянские жители попали в ”блокаду“, что вызвало ”гуманитарную катастрофу" в регионе, совершенно необоснованны.
Внешняя политика
30 декабря 2022 г. 16:46
Глава МИД Азербайджана: Утверждения о блокаде армянских жителей совершенно необоснованны

Утверждения о том, что якобы в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги армянские жители попали в ”блокаду“, что вызвало ”гуманитарную катастрофу" в регионе, совершенно необоснованны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу 30 декабря.

Дж.Байрамов сообщил коллеге, что транспортные средства беспрепятственно проезжают по дороге.

В ходе телефонного разговора также подчеркнуто, что для свободного передвижения армянского населения по дороге нет никаких препятствий, и, несмотря на заявления активистов о намерении оказать помощь армянским жителям в случае необходимости, лица, представляющиеся как руководители местных армян, чинят препоны населению для пользования дорогой.

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Версия на английском языке Minister: Claims on Lachin road blockade by Azerbaijan are unfounded 
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın Laçın yolunu bağlaması və erməni sakinlərin “blokada”ya alınması iddiaları tamamilə əsassızdır"

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