Глава МИД Азербайджана: Утверждения о "блокаде" армянских жителей совершенно необоснованны

Утверждения о том, что в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги армянские жители попали в ”блокаду“, что вызвало ”гуманитарную катастрофу" в регионе, совершенно необоснованны.

Утверждения о том, что якобы в результате закрытия Азербайджаном Лачынской дороги армянские жители попали в ”блокаду“, что вызвало ”гуманитарную катастрофу" в регионе, совершенно необоснованны.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу 30 декабря.

Дж.Байрамов сообщил коллеге, что транспортные средства беспрепятственно проезжают по дороге.

В ходе телефонного разговора также подчеркнуто, что для свободного передвижения армянского населения по дороге нет никаких препятствий, и, несмотря на заявления активистов о намерении оказать помощь армянским жителям в случае необходимости, лица, представляющиеся как руководители местных армян, чинят препоны населению для пользования дорогой.