Министр: Утверждения о "нелегитимности" ППП "Лачын" беспочвенны

“Утверждения о "нелегитимности" погранично-пропускного пункта "Лачын" беспочвенны".

“Утверждения о "нелегитимности" погранично-пропускного пункта "Лачын" беспочвенны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главным советником Госдепартамента США по Кавказским переговорам Луис Боно.

По его словам, тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, не полностью выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, не служит миру и стабильности в регионе.

При этом было подчеркнута беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, а погранично-пропускной пункт "Лачын" является “нелегитимным”. Также еще раз было подчеркнуто, что предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахе остается в силе.

Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.