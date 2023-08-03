О нас

Министр: Утверждения о "нелегитимности" ППП "Лачын" беспочвенны

Министр: Утверждения о "нелегитимности" ППП "Лачын" беспочвенны “Утверждения о "нелегитимности" погранично-пропускного пункта "Лачын" беспочвенны".
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 17:13
Министр: Утверждения о нелегитимности ППП Лачын беспочвенны

“Утверждения о "нелегитимности" погранично-пропускного пункта "Лачын" беспочвенны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главным советником Госдепартамента США по Кавказским переговорам Луис Боно.

По его словам, тот факт, что Армения, вопреки своим обязательствам, не полностью выводит армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, продолжает предъявлять претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, препятствует открытию коммуникаций, не служит миру и стабильности в регионе.

При этом было подчеркнута беспочвенность утверждений о том, что Азербайджан якобы держит армянских жителей Карабаха в блокаде, а погранично-пропускной пункт "Лачын" является “нелегитимным”. Также еще раз было подчеркнуто, что предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям Карабахе остается в силе.
Также было отмечено, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей Карабаха является неприемлемым.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Allegations that border checkpoint in Lachin is 'illegitimate' are unfounded
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsinin “qeyri-legitim” olduğu iddiaları əsassızdır"

Экслюзивные новости

Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi