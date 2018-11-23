Министр: Украинско-азербайджанские отношения в области молодежи надо переводить с государственных на уровень личных контактов

Киев. 23 ноября. REPORT.AZ/ "Украинские и азербайджанские спортсмены сильны в таких видах спорта как бокс, тяжелая атлетика, борьба".

Об этом в интервью Report заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

"Мы достаточно широко сотрудничаем с Азербайджаном. И в молодежной сфере это традиционные формы взаимодействия. Я думаю, они и в дальнейшем будут развиваться", - заявил И.Жданов.

По его словам, и Украина, и Азербайджан заинтересованы в развитии отношений в молодежном направлении.

"Эти отношения надо переводить с государственного уровня на уровень личных контактов, контактов общественных деятелей, контактов общественных организаций, делать их более горизонтальными. Государство может в чем-то помогать, может, какие-то рамочные возможности", - подчеркнул министр.

Говоря о взаимодействии двух стран в области спорта, глава ведомства указал, что украинские и азербайджанские спортсмены соревнуются на международной арене и сильны в таких видах спорта как бокс, тяжелая атлетика, борьба.

"Я как-то беседовал с министром (спорта и молодежи Азербайджана Азадом Рагимовым - ред.), и он говорил, что есть такие вещи, которые не развиты в Азербайджане в силу определенных исторических причин. Значит, надо развивать те, которые традиционные для вас: борьба, бокс, тяжелая атлетика. Там, где азербайджанцы сильны", - подчеркнул И.Жданов, добавив, что в Азербайджане очень серьезно относятся к спорту, что только приветствуется.

По его словам, украинская сторона заинтересована в проведении учебно-тренировочных сборов как на территории Азербайджана, так и наоборот.

Министр подчеркнул, что у Азербайджана и Украины единая позиция в вопросе допинга, что является недопустимым в спорте.