Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году

Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году

Министр: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году

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Киев заинтересован в завершении конфликта между РФ и Украиной уже в этом году. Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По его словам, украинская сторона выступает за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. "Мы приняли предложение Соединенных Штатов о перемирии. Мы готовы к решению вопроса лишь путем дипломатии. Встреча в Стамбуле, где было принято решение об обмене большим количеством пленных, свидетельство нашим намерениям", - заявил Сибига. Министр также отметил, что вопрос организации личной встречи лидеров РФ и Украины в настоящий момент обсуждается. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram