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Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году

Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году Министр: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 13:38
Сибига: Украина заинтересована в завершении конфликта с РФ уже в этом году

Киев заинтересован в завершении конфликта между РФ и Украиной уже в этом году.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, украинская сторона выступает за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем.

"Мы приняли предложение Соединенных Штатов о перемирии. Мы готовы к решению вопроса лишь путем дипломатии. Встреча в Стамбуле, где было принято решение об обмене большим количеством пленных, свидетельство нашим намерениям", - заявил Сибига. 

Министр также отметил, что вопрос организации личной встречи лидеров РФ и Украины в настоящий момент обсуждается. 

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Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa: Ukrayna bu il Rusiya ilə münaqişəyə son qoymaqda maraqlıdır

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