Министр: Украина готова оказать поддержку в восстановлении освобожденных земель

Украина готова оказать поддержку в вопросе восстановления освобожденных территорий Азербайджана

Украина готова оказать поддержку в вопросе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе поездки в Гянджу.

"Безусловно, мы готовы всячески подключаться к вопросам восстановления территорий, начиная от вопросов гуманитарного разминирования и теми инфраструктурными проблемами и вызовами, которые будут стоять при восстановлении этих территорий, транспортного сообщения и создания всех условий, чтобы мирное население могло вернуться и проживать на них", - заявил В. Криклий.

По его словам, в этой связи Украина готова делиться своим опытом с Азербайджаном в аграрном секторе, сфере создания объектов социальной инфраструктуры и др.

Он также пожелал, что "подобных трагедий, которые происходили здесь, на территории мирного города с мирным населением Гянджи никогда более не происходили. И также конечно на всей территории Карабаха мирного неба и благополучия!".