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Министр: Украина готова оказать поддержку в восстановлении освобожденных земель

Министр: Украина готова оказать поддержку в восстановлении освобожденных земель Украина готова оказать поддержку в вопросе восстановления освобожденных территорий Азербайджана
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 15:47
Министр: Украина готова оказать поддержку в восстановлении освобожденных земель
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Украина готова оказать поддержку в вопросе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе поездки в Гянджу.

"Безусловно, мы готовы всячески подключаться к вопросам восстановления территорий, начиная от вопросов гуманитарного разминирования и теми инфраструктурными проблемами и вызовами, которые будут стоять при восстановлении этих территорий, транспортного сообщения и создания всех условий, чтобы мирное население могло вернуться и проживать на них", - заявил В. Криклий.

По его словам, в этой связи Украина готова делиться своим опытом с Азербайджаном в аграрном секторе, сфере создания объектов социальной инфраструктуры и др.

Он также пожелал, что "подобных трагедий, которые происходили здесь, на территории мирного города с мирным населением Гянджи никогда более не происходили. И также конечно на всей территории Карабаха мирного неба и благополучия!".

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Версия на английском языке Minister: Ukraine ready to provide support in restoring liberated lands
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı nazir: "Azad olunmuş ərazilərin bərpasına dəstək verməyə hazırıq"

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