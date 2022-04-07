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Министр туризма Израиля поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипотношений

Министр туризма Израиля поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипотношений Министр туризма Израиля Йоель Развозов поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 13:43
Министр туризма Израиля поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипотношений

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Наша дружба основана на взаимном доверии и совместной истории. Поздравляем наши страны и наши народы!",- отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке İsrailli nazir: "Azərbaycanla dostluğumuz qarşılıqlı etimad və birgə tarixə söykənir"
Версия на английском языке Israeli Minister of Tourism congratulates Azerbaijan on 30th anniversary of diplomatic relations

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