Министр туризма Израиля поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипотношений

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов поздравил Азербайджан с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном. Наша дружба основана на взаимном доверии и совместной истории. Поздравляем наши страны и наши народы!",- отметил министр.