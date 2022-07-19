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Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира

Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира "Отважные воины Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши сражались в 1918 году так же доблестно, как и в 1915 году в битве при Чанаккале".
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 13:45
Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира

"Отважные воины Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши сражались в 1918 году так же доблестно, как и в 1915 году в битве при Чанаккале".

Как сообщает Report, об этом написала министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дарья Янык в Памятной книге после посещения Аллеи шехидов и Монумента турецким воинам в Баку.

"То, что наши солдаты погибли тогда, сражаясь за Азербайджан, является доказательством крепких братских уз между Турцией и Азербайджаном, и они будут вечны. Сегодня турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира. Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджаном во всем", - отметила министр.

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Версия на английском языке Turkish minister: Turkiye-Azerbaijan brotherhood is example for whole world
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və dostluğu bütün dünyaya örnəkdir"

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