Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира

"Отважные воины Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши сражались в 1918 году так же доблестно, как и в 1915 году в битве при Чанаккале".

"Отважные воины Кавказской исламской армии под командованием Нуру паши сражались в 1918 году так же доблестно, как и в 1915 году в битве при Чанаккале".

Как сообщает Report, об этом написала министр по делам семьи и социальных услуг Турции Дарья Янык в Памятной книге после посещения Аллеи шехидов и Монумента турецким воинам в Баку.

"То, что наши солдаты погибли тогда, сражаясь за Азербайджан, является доказательством крепких братских уз между Турцией и Азербайджаном, и они будут вечны. Сегодня турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира. Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджаном во всем", - отметила министр.