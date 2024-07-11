Министр ТРСК: Мы ожидаем включения порта Газимагуса в программу сотрудничества ОТГ

Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в прошлом году подали заявку о включении порта Газимагуса в программу сотрудничества портовых структур тюркских государств.

Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в прошлом году подали заявку о включении порта Газимагуса в программу сотрудничества портовых структур тюркских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр жилищного хозяйства и транспорта ТРСК Эрхан Арыклы.

Министр отметил, что тема порта Газимагуса была вновь поднята в ходе неформального Саммита ОТГ в Шуше.

По его словам, в программу ОТГ "Порты-побратимы" на сегодняшний день входят восемь портов, два из которых в Турции: "Надеемся, что девятым участником программы станет северо-кипрский порт Газимагуса".

Арыклы подчеркнул, что развитие политических, культурных и торговых связей между странами ОТГ будет способствовать стабильности как в региональном, так и в международном масштабе.

"Мы хотим, чтобы Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, которые хотят быть активными в мировой торговле, использовали Газимагусу в качестве собственного порта", - добавил он.